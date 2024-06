Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Freitagvormittag zu

07.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,60 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 98,60 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 98,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.049 Nestlé-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 10,89 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 9,21 Prozent sinken. Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,16 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 109,82 CHF angegeben. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,00 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI bewegt schlussendlich im Plus Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

