Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,32 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,32 CHF ab. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,80 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,30 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 770.983 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 105,28 CHF. Gewinne von 26,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,04 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,54 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,38 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,77 CHF je Nestlé-Aktie.

