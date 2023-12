Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Vormittag

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 98,67 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 98,67 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 98,85 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 98,66 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,73 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.474 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 18,41 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,09 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI aktuell: SLI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Börse Zürich: SPI schwächelt schlussendlich