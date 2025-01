Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 75,10 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 75,10 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 74,96 CHF. Bei 75,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1.268.354 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 100,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 33,90 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 3,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,33 CHF je Nestlé-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 CHF je Nestlé-Aktie.

