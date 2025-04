Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit roten Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 84,04 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 84,04 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 83,94 CHF. Bei 84,39 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 460.383 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,80 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,54 CHF im Jahr 2025 aus.

