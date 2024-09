Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 88,08 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 88,08 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,18 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,84 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.278.591 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,88 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 5,15 CHF in den Büchern stehen haben wird.

