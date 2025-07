Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,64 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 77,64 CHF nach. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,12 CHF nach. Mit einem Wert von 77,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.352.011 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 95,08 CHF markierte der Titel am 23.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 22,46 Prozent wieder erreichen. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,21 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

