Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 93,36 CHF.

Mit einem Kurs von 93,36 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 93,58 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,22 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 75.519 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 108,48 CHF erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,20 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 109,90 CHF.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

