Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag schwächer

Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt am Freitagnachmittag im Plus

Coca-Cola Dives Into Alcoholic Beverages with Lemon-Dou Pilot In India

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Sartorius und Merck prüfen Übernahme von Single Use Support. CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.