Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag höher

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 94,10 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 94,10 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,56 CHF. Bei 93,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 435.180 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 24,17 Prozent zulegen. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,01 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,28 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,59 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

