Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,90 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 73,90 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 73,62 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,76 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 110.446 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. 36,08 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,33 CHF an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,61 CHF je Nestlé-Aktie.

