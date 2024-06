Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kurs der Nestlé

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Wert von 95,02 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 95,02 CHF. Bei 95,02 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 94,56 CHF. Bei 95,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 100.627 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 15,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,45 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

