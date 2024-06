Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 94,72 CHF nach.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,72 CHF ab. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 94,26 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 95,00 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 918.853 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,43 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,45 CHF an.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester

SIX-Handel: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen