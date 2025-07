So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

04.07.25 12:05 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 79,00 CHF ab.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 79,00 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 78,92 CHF. Bei 79,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402.600 Nestlé-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 95,08 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,35 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 86,50 CHF. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,37 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

