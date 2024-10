Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 84,38 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 84,38 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 84,68 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,76 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.067.719 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2023 bei 104,14 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 82,04 CHF fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,77 Prozent.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 92,44 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,76 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

