Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 84,18 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 84,18 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 84,00 CHF. Mit einem Wert von 84,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 518.537 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,64 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 23,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,04 CHF am 20.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 92,44 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

