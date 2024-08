Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Nestlé im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 89,46 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 89,46 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,86 CHF aus. Mit einem Wert von 89,38 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.163.932 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2023 auf bis zu 108,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,81 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (85,70 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,33 CHF.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 5,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

SMI aktuell: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu