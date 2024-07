Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 92,34 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 92,34 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,14 CHF ab. Bei 92,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 567.064 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 108,48 CHF erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,48 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,90 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,97 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI notiert schlussendlich im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels leichter

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen