Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag gefragt

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 93,58 CHF.

Um 09:06 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 93,58 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 93,76 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 174.246 Nestlé-Aktien.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,01 CHF. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 110,59 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,98 CHF je Aktie belaufen.

