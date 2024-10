Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 85,70 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 85,70 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 85,44 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,98 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.868.420 Nestlé-Aktien.

Am 20.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,28 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 18,18 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 4,78 Prozent sinken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,44 CHF je Nestlé-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,71 CHF je Nestlé-Aktie.

