Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 87,46 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 87,46 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,52 CHF an. Bei 87,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 121.484 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,74 Prozent.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,33 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

