Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 87,71 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 87,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 470.931 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2024 auf bis zu 98,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

