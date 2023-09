Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 106,74 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 106,74 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 106,72 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,12 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.751 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 8,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 102,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

