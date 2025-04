Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Vormittag ins Plus

Kurs der Nestlé

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 86,78 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 86,78 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 87,39 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,04 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 174.952 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,89 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.

