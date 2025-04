Kursentwicklung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag stabil

24.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 87,40 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 87,40 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,79 CHF aus. Bei 86,36 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 87,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.675.384 Nestlé-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 16,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,80 CHF je Nestlé-Aktie an. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026. Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,50 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingebracht Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

