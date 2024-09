Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 84,20 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 84,20 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 84,52 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.277.875 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 106,92 CHF markierte der Titel am 27.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 82,04 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 94,00 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,81 CHF je Nestlé-Aktie.

