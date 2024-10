Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 84,20 CHF ab.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 84,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 84,20 CHF. Bei 84,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 77.105 Nestlé-Aktien.

Am 27.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 100,82 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 81,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,05 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,44 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,63 CHF je Nestlé-Aktie.

