Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 87,22 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 87,22 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 85,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 500.578 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 108,48 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 24,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,70 CHF am 26.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 104,91 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,91 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI letztendlich im Minus

Börse Zürich: SLI beendet den Handel in der Verlustzone