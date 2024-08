Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 90,24 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,24 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 90,30 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 90,02 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,08 CHF. Zuletzt wechselten 68.472 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 19,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,11 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,11 CHF an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

