Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 98,71 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 98,71 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 97,87 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 450.636 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 18,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 97,09 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,64 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,85 CHF je Aktie belaufen.

