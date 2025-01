Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 78,52 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 78,52 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,42 CHF nach. Bei 78,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 542.298 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 100,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,07 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,82 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 CHF fest.

