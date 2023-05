Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Nestlé 108,58 EUR

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 108,26 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 108,26 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 108,04 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,06 CHF. Zuletzt wechselten 126.635 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 118,70 CHF erreichte der Titel am 30.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,64 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,47 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 122,69 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

