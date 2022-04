Netflix Aktie News: Netflix verteuert sich am Freitagmittag

Die Aktie legte um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 340,75 EUR zu. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.099 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 81,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 299,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 12,03 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 487,86 USD an.

Netflix veröffentlichte am 20.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2022-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 18.07.2022.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 14,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

