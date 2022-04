Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:22 Uhr sprang die Netflix-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 343,70 EUR zu. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 343,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 343,60 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.135 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 617,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 79,69 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 299,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 487,86 USD angegeben.

Am 20.01.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 20.01.2022 erwartet. Netflix dürfte die Q2 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,37 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

PayPal-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Crashmodus: Jahrelanger Bärenmarkt oder hervorragende Kaufgelegenheit?

LimeWire geht 12 Jahre nach der Schließung als NFT-Marktplatz neu an den Start

Amazon-Aktie schliesst im Plus: EU-Kommission gibt Amazon grünes Licht für MGM-Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com