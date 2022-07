Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Vormittag auf rotes Terrain

Die Netflix-Aktie musste um 01.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 165,74 EUR abwärts. Die Netflix-Aktie sank bis auf 165,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,00 EUR. Zuletzt wechselten 261 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 73,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 6,33 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 303,71 USD.

Am 19.04.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent auf 7.867,77 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie: Öffnung für neue Option - Analyst sieht riesiges Umsatzpotenzial für Netflix

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix