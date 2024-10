Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 708,64 USD an der Tafel.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 708,64 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 717,42 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 707,96 USD. Bei 713,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 127.596 Netflix-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (725,25 USD) erklomm das Papier am 27.09.2024. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 51,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 663,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 9,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 8,19 Mrd. USD umsetzen können.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,14 USD je Aktie belaufen.

