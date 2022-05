Netflix Aktie News: Netflix wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 3,7 Prozent auf 183,50 EUR ab. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 752 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,29 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 3,67 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,43 USD.

Netflix gewährte am 19.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.867,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 18.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,14 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

