Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.207,10 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 1.207,10 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 1.213,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.197,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.201,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.081 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 1.215,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 588,43 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.100,83 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,40 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 16.07.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

