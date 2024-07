Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 671,42 USD ab.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 671,42 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 670,45 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 673,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.288 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 689,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.04.2024. Es stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Netflix am 18.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

