Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Netflix-Aktie um 02.08.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 221,40 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 222,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 217,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.586 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,38 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.970,14 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.341,78 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2022 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

