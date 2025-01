Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 889,99 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 889,99 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 898,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 893,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 78.289 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 941,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 467,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,51 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 795,71 USD für die Netflix-Aktie.

Am 17.10.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.01.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 15.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 19,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

