Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag in Grün

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 190,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 190,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 189,98 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 16.526 Aktien.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,23 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 177,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 7,36 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,43 USD.

Am 19.04.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.867,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.163,28 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.07.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

