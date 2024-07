Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 681,57 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 681,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 682,00 USD. Bei 677,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 52.447 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 21.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 689,88 USD an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 344,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 97,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 571,88 USD angegeben.

Netflix veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,40 USD, nach 2,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.07.2024 gerechnet. Netflix dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,41 USD je Netflix-Aktie.

