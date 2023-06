Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Netflix 371,05 EUR

Die Netflix-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 395,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 4.599 Stück.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 407,52 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.06.2022 (164,28 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 140,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 345,14 USD.

Am 18.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,88 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

