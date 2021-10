Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich stärker

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 521,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 522,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 521,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 219 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2021 markierte das Papier bei 537,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 10.11.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 391,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 618,63 USD. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,98 USD je Netflix-Aktie.

Netflix, Inc. bietet eine Streamingdienst-Plattform und zählt mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Lateinamerika und Europa ausgebaut. In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. Außerdem produziert Netflix viele der angebotenen Formate selbst.

