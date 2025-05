Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag nordwärts

Netflix im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.136,34 USD zu. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.141,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.129,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.922 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.159,31 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 1,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2024 (580,25 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.089,17 USD.

Am 17.04.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent auf 10,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.07.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 25,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix, Eli Lilly & Arm: Bei diesen Wachstumsaktien sehen Analysten starke Zukunftsaussichten

Aktien von Netflix, Disney & Co. belastet: Neue Trump-Zölle lasten auf US-Medienaktien

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht