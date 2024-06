Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag höher

Netflix im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 654,70 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 654,70 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 655,31 USD. Mit einem Wert von 644,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 92.383 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 664,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 571,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,93 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. USD im Vergleich zu 8,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 17.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

