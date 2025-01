Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 887,39 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 887,39 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 887,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 879,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 90.759 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 941,61 USD markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 6,11 Prozent zulegen. Bei 472,97 USD fiel das Papier am 11.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 87,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 795,71 USD an.

Am 17.10.2024 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,78 Mrd. USD – ein Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8,54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 15.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 19,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

