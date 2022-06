Netflix Aktie News: Netflix am Vormittag auf grünem Terrain

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 08.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 184,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 184,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,98 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 43 Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 70,05 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,43 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.867,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 18.07.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

