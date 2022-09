Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 224,65 EUR zu. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 229,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.382 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 44,12 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.970,14 USD umgesetzt, gegenüber 7.341,78 USD im Vorjahreszeitraum.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 17.10.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com